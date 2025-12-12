ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଥିବା ନୀତିକୁ ଏହି ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେ’ ୧୪ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିପାରିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗପ୍ପା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଜନ ଔଷଧୀ ବନ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଳେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ସମାନ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇବାପରେ ଆଜି ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
