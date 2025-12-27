ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଧ୍ୱନିଠାରୁ ଅଧିକ ଗତିବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏହାର ରେଂଜ୍ ୪୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଏବେ ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ଯାହା ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ଆକାଶ ମାଧ୍ୟମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘାତ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଭାରତ ଓ ରୁଷ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରେଂଜ୍ ପ୍ରାୟ ୪୫୦ କିଲୋମିଟର। ୨୦୧୬ରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ପରେ ଏହା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ରେଂଜ୍ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ (ବ୍ରହ୍ମୋସ୍-ଇଆର୍) ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ରାମ୍ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି। ୨୦୨୭-୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୮୦୦ କିଲୋମିଟର ରେଂଜ୍ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇସଲାମାବାଦ୍ (ପ୍ରାୟ ୬୮୦-୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଆକାଶଗତ ଦୂରତା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ। ଏହା ଦୂରଗାମୀ ଅବସ୍ଥାନରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଂଜ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାକ୍ ୨.୮ରୁ ୩.୦ ଗତିରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସହ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଧ୍ବଂସ କରିଥାଏ।