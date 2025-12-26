ଢାକା: ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ଢାକା ଓ ବାହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି) ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ରାଲିରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଏକଦା ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିର ‘କଳା ରାଜକୁମାର’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତାରିକ ରହମାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ନିର୍ବାସନ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଢାକା ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସଂଚାର ହୋଇଛି। ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ବିଏନ୍ପି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଏନ୍ପିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଜୁବୈଦା ରହମାନ ଓ ଝିଅ ବାରିଷ୍ଟର ଜାଇମା ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ୬,୩୧୪ ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରହମାନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ, ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତ ସମର୍ଥକ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଦୋଛକିରେ ଅଛି। ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଇସଲାମବାଦୀମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଭାରତବିରୋଧୀ ଘୃଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜମାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଛି।
ବାସ୍ତବରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନମତ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ରହମାନଙ୍କ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏକଦା ବିଏନ୍ପିର ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଜମାତ୍ ତା’ ପଛରେ ରହିଛି। ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜମାତ୍ ଛାତ୍ର ଶାଖାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଜୟ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କାହିଁକି ଭଲ ଖବର?
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଏନ୍ପିକୁଭାରତଏକ ଅଧିକ ଉଦାରବାଦୀ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଏନ୍ପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ୟୁନୁସଙ୍କ ଭାରତବିରୋଧୀ ଖେଳ ଶେଷ ହେବ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ବିଏନ୍ପି ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ହସିନାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ହସିନା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିବା ୟୁନୁସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିସ୍ଥିତି ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛି। ଯଦି ବିଏନ୍ପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରେ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ଆଶା କରିବ। ନିକଟରେ ଭାରତ ବିଏନ୍ପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଏନ୍ପି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା ଶୁଭ ତାହା ହେଉଛି ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରହମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜମାତ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ରହମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନୁରୂପ ଏକ ‘ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ’ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବିଏନ୍ପି ରାୱଲପିଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ପିଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶ ସର୍ବୋପରି’।
ରହମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ନିଜକୁ ଓ ବିଏନ୍ପିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା ରହମାନ ଧୁମଧାମରେ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ସୋ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରେହମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରହମାନ ବୋଗୁରା-୬ (ସଦର) ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ବିଏନ୍ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଆ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ବୋଗୁରା-୭ (ଗାବତାଲି-ଶାଜାହାନପୁର) ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।
ତାରିକ ରହମାନ କିଏ?
ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ପୁଅ ରହମାନ ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ବିଏନ୍ପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ବିଏନ୍ପି ଦାବି କରିଛି। ୨୦୦୭ରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ହେପାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ଷ ରହମାନ ଜାମିନ ପାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ୨୦୦୪ ଢାକା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହସିନା ଅଳ୍ପକେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ୨୦୦୮ରେ, ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଖବରକାଗଜ ୨୦୦୧-୨୦୦୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଏନ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରହମାନଙ୍କୁ ‘କଳା ରାଜକୁମାର’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଉପାଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କୋର୍ଟ ୨୦୦୪ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲାରେ ରହମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।