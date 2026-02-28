ତେହେରାନ୍: ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ତେହେରାନ ଓ ଉର୍ମିଆ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଭ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଦୂତାବାସ ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ବିପଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଛାଡିବାରୁ କିପରି ବାଧା ଦେଇଥିଲା।
ତେହେରାନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ସେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Protest: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ
ଏହା ସହିତ, ଉର୍ମିଆ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ, ମେହକ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୂତାବାସ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଇରାନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଓ କେଉଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବ।