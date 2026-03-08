ତେହେରାନ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆଇରସ୍-ଡେନାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇରାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜରେ ଥିବା ଜଣେ ନାବିକ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଇରାନୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେଠାରୁ ୧୯ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଆମେରିକାର ଟର୍ପେଡୋ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକାଂଶ ନାବିକ ଲାଇଫବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଇରାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ସେନା ଜାହାଜ ଛାଡି ଯିବାକୁ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନୀ ନାବିକ ତାଙ୍କ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ନୌସେନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଡେନାର କମାଣ୍ଡର ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନାବିକଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମାଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ କିଛି କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ୩୨ ଜଣନାବିକବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାବିକ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
