ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ନ ମହାଭୂକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାପାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚେତାବନୀ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ଜାପାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବୃହତ୍ ହିମାଳୟ ଭୂକମ୍ପ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଶାଳ ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ତଳେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ମେନ୍ ହିମାଳୟ ଥ୍ରଷ୍ଟରେ ଘଟିପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ୟୁରେସୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାପ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏହା ୮ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ନେପାଳ ଓ ପଡୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧ୍ୱଂସକୁ ଡାକିଆଣିବ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ହିମସ୍ଖଳନର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ଏଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୩୪ ବିହାର-ନେପାଳ ଭୂମିକମ୍ପ (୮.୦ ତୀବ୍ରତା) ଏବଂ ୨୦୧୫ ନେପାଳ ଭୂମିକମ୍ପ (୭.୮ ତୀବ୍ରତା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହିମାଳୟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସମୁଦାୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଉନ୍ନତ ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଜାପାନ ନିଜର ଭୂକମ୍ପ ବିପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ।