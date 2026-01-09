ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶୱନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଠାବ ସହ ଏହି ମାମଲା ଜଡିତ।
କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଜଜ୍ (ତଦନ୍ତ) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କମିଟିକୁ ଅବୈଧ କରିଦେଇଛି। ଲୋକସଭା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ୍ ତିନିଜଣିଆ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।