ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ମୋଟ ୨୮୮ ନଗର ପରିଷଦ ଓ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାୟୁତି ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ହାସଲ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଦୃଢ କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ୧୩୩ ନଗର ପରିଷଦ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମହାଯୁତି ସହଯୋଗୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ଓ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ସିପି ଯଥାକ୍ରମେ ୪୬ ଓ ୩୫ ନଗର ପରିଷଦ ହାସଲ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ, ମହା ବିକାଶ ଆଘାଡି (ଏମ୍ଭିଏ)ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ୩୫ଟି ନଗର ପରିଷଦ, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି) ଆଠଟି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଛଅଟି ଜିତିଛି।
Asia Cup : ପୁଣି ହଟହଟା ହେଲେ ଏସିସି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି, ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନାକଲା U-19 ଭାରତୀୟ ଦଳ
ନଗର ପରିଷଦର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ୧୧୮ଟି ପଦବିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପି ଯଥାକ୍ରମେ ୩୬ ଓ ୩୪ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୩, ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି) ୧୫ ଓ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ୧୦ଟି ସଭାପତି ପଦରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଉନସିଲର ସ୍ତରରେ, ବିଜେପି ୬,୮୫୦ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୮୦୧ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ଆସନ ଜିତି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହା ପଛକୁ ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପି ଯଥାକ୍ରମେ ୫୩୨ ଓ ୧୭୩ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ୯୫ଟି, ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି) ୧୦୯ ଓ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ୧୩୫ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୯୩୫ କାଉନସିଲର ଆସନ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
NIA : ଜମ୍ମୁ ଏନଆଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ରାଇଫଲର ଟେଲିସ୍କୋପ୍
ବିଜେପି ମହାୟୁତି ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବିରୋଧୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳାଫଳ ମହା ବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି, ବିଶେଷକରି ଶରଦ ପାୱାର ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ଥିଲା, ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ସଂଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନର ଧାରା ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଶାସକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।