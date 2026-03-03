ୱାସିଂଟନ: ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆମେରିକାର ବୁଦ୍ଦି ହଜିଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ୬ ରୁ ୭ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆମେରିକା କ୍ୟାପିଟଲରେ ଏକ ବ୍ରିଫିଂ ପୂର୍ବରୁ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।

ଇରାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ

ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି,ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ରଖିବ ତାହା ବୁଝିଥିଲୁ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଥିଲୁ।

ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ୱାସିଂଟନର ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାସିଂଟନ ଜାଣିଥିଲା , ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେହେରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ତେଣୁ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ

ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବୁ ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବୁ। ତେହେରାନ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।

ଇରାନ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୱାସିଂଟନ୍ ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକା ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ।

ରୁବିଓଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ରୁବିଓଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁବିଓ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ "ପସନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ" ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କେବେବି କୌଣସି "ଇରାନୀ ବିପଦ" ନଥିଲେ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ତଥାକଥିତ ଇରାନୀ "ବିପଦ" ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇରାନୀଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ 'ଇସ୍ରାଏଲ ଫାଷ୍ଟର୍ସ' ନୀତି ଦାୟୀ।

ଇରାନ ଅଭିଯାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ଇରାନ ଅଭିଯାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନିଏଲ କେନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ ହେଗସେଥଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ରାତାରାତି ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଷତି ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରି, ଆମେ ଆମେରିକାର କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆମର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଆମେ ଇରାନକୁ ଏହାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ।

