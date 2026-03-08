ଜେରୁସେଲମ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସଫଳତା କେବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ୧୨ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ।
ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି
ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର ଅପାର ଶକ୍ତି, ତେହେରାନର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି , ଆମର ସେନା ଓ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସାହସିକତା ତଥା ଆମର ବିଶାଳ ସାମରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏକ୍ସରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ପରିସର ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଶାସନ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ନେତାନ୍ୟାହୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଇରାନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ
ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଇରାନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟତର ହେଉଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରର ଯୁଆଳିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦିନ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ତେହେରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
