କାବୁଲ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛି ଯେ, ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାତିସାରା ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ବହୁଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସଲାମାବାଦ ଏଥିପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାରାତ୍ମକ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସଲାମାବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଜାହିଦ୍ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବାୟୁସୀମା, ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ବୈଧ ଅଧିକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯିବ।
ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ବାନର କାବୁଲ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱାରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ପାରାମିଲିଟାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।