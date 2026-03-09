ଇସଲାମାବାଦ: ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ପଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବରୁ ସହାୟତା ମାଗିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବକୁ ୮ଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜମାକୁ ୧୦ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥଗିତ ଦେୟ ସୁବିଧାକୁ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି, ସାଉଦି ଆରବ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଋଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଉଦି ଆରବ ରଖିଥିବା ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜମାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀରୁ ୧୦ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରୁ। ଏଥିସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ତୈଳ ସୁବିଧାକୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପରିଶୋଧ ଅବଧିକୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ତିନି ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା (୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସିକ୍ୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡିତ ଆମଦାନି କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ସାଉଦି ସମ୍ପ୍ରଭୁ ଧନ ନିଧି, ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଶେହବାଜ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରିୟାଦ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ ପାଇଁ ୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।