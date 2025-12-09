ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ ଯାହା ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ନ ଥିଲୁ। ଦୁର୍ଗାପୁରର ରାସ୍ତାରେ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଖି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସରଳ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ନିଜେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଚାଷ ଏବଂ ଖଳା ସହିତ ଜଡିତ, ମାଟିର ଗନ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ “ପିନଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା” ଭାବରେ ଜାଣିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ୟାରିୟରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଏକ ବିଦେଶୀ ଦେଶର ମାଟିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବୁଣିଥିଲେ।
ପିଲାବେଳେ ସିମରପାଲ ସିଂହ ଟିଭିରେ ମାରାଡୋନାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯିଏ ଫୁଟବଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବାଦାମ ଚାଷରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ “ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବାଦାମ ରାଜକୁମାର” ଭାବରେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାଧି ପଛରେ ସଂଘର୍ଷ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ଭାବନର ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିମରପାଲ ଏକ ସାଧାରଣ ଶିଖ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଗାପୁରର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି.ଏସ୍.ସି. କୃଷି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଆଇଆର୍ଏମ୍ଏ ରୁ ପରିଚାଳନା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଡିବି ଏବଂ ଅମୂଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ସେ ଓଲାମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସିମରପାଲଙ୍କ କୃଷି ଦର୍ଶନ
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜୈବିକ ବନାମ ରାସାୟନିକ କୃଷି ଉପରେ ବିତର୍କରେ ଫସି ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିମରପାଲ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ କଥା କହିଥିଲେ: “ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମାନ ଜମିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସିମରପାଲ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଓଲାମ କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନି ଥିଲା। ଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା, ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ଭଲ ଚାଷୀ ବାହାର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିମରପାଲ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ: “ଯେତେବେଳେ କିଣିବା କଷ୍ଟକର, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଚାଷ କରନ୍ତୁ।” ଏହି ଧାରଣା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓଲାମ କେବେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିମରପାଲ ୭୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ୭୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ୩୯,୦୦୦ ହେକ୍ଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସୋୟାବିନ୍, ମକା, ଆରୁଗୁଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ସମେତ ଅନେକ ଫସଲ ଯୋଡ଼ାଗଲା।
ପଗଡ଼ିଠାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଦୁ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଶିଖ୍ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ସିମରପାଲଙ୍କ ପଗଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା କରୁଥିବା କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃଷି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୃହତ କୃଷିକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା। ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍-ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂ, ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କୃଷି ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ନୂତନତ୍ବକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟର ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଛି
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ରହିବା ପରେ, ସିମରପାଲ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଲୁଇସ୍ ଡ୍ରେଫସ୍ କମ୍ପାନିରେ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ COFCO ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ଆମେରିକାର ଏକ କୃଷି-ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନି, ଟେରଭିଭାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନକସେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକାମୋର ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତରେ, ସେ ସିଆଇଆଇର ଜାତୀୟ କୃଷି ପରିଷଦ କମିଟି ଏବଂ FICCIର ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି
