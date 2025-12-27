ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ, ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୧୫ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥିଲେ, ୨୮ଟି ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୭୬୩ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଗୃହରେ ବାଳକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଚଢା ଏବେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରାଘବ ଚଢା ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ, ଯେପରିକି କମ ମଜୁରି, ଲମ୍ବା ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ ମାମଲାଟି ଗତି ପାଇଲା
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗତି ପାଇଛି କାରଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ସହରରେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର 25, 2025) ଏକ ଗଣ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍-ବେସ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ (IFATW) ଦ୍ୱାରା ଡାକରାଯାଇଥିବା ଏହି ଧର୍ମଘଟ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ହେବା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲଗୋରିଦମ୍-ଆଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନମୁଖୀ ଦଣ୍ଡ, ହଠାତ୍ ଦରମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗିଗ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛି।
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ରାଘବ ଚଢ଼ା
ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ, ରାଘବ ଚଢା ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ, ସେ ଚଢାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ରାଘବ ଚଢା ବୈଠକର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କ ‘X’ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୈଠକର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି।” ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, କମ ଦରମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦ ଏବଂ ବାହାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
