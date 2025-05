ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପଠାଣକୋଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରିଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍‌ରେ ସଦ୍ୟତମ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ୭ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।



ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ୯ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୨ଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମେ’ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।



ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଜଳନ୍ଧରରେ ଲଗାତାର ଛଅଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେନା ଶିବିର ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସହରରେ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଅଖନୁରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ରାତିସାରା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ସାଇରନର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।

#WATCH | Houses and properties in Jammu & Kashmir's Uri have been severely damaged in Pakistani shelling, which are being targeted towards civilian areas. pic.twitter.com/OQeuzN4ZBv

ସାରା ରାତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମ୍ମୁରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ଫତେହ-୧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଫଳ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମ୍ମୁର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ, ଅଖନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା।

ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଫତେହ-୧କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେହି ଆହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧର ଜିଲ୍ଲାର କାଙ୍ଗନିୱାଲ ଗାଁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍‌ର କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ରାଜୌରୀରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଖବର ଆସିଛି। ଆମେ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ। ଗତକାଲି ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳିବର୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜୌରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କମିସନର ରାଜ କୁମାର ଠାକୁର ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଜମ୍ମୁ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୮ଟା ୩୦ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ୪ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ, ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ୨୬ଟି ସହରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସିର୍ସାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ଭିତରେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ



ପୂର୍ବରୁ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସାଢ଼େ ୮ଟା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଜୁରାଟ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ସହର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଏୟାରବେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୧୦ ମ‌େ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପିଓକେର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଜଲାଲପୁର ଜଟଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | Pakistani Posts and Terrorist Launch Pads from where Tube Launched Drones were also being launched, have been destroyed by the Indian Army positioned near Jammu: Defence Sources



(Source - Defence Sources) pic.twitter.com/7j9YVgmxWw