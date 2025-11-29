ଶ୍ରୀନଗର: ୨୦୦୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ନଭେମ୍ବରରେ କାଶ୍ମୀରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୪.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବିଯୁକ୍ତ ୪.୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଏହି ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରି କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଉପତ୍ୟକାର ଅନେକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୦୦୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀନଗରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୪.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର କୋନିବାଲ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କାଜିଗୁଣ୍ଡ ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୪.୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ାରେ ବିଯୁକ୍ତ ୪.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୋକେରନାଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ ୧.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ, ପହଲଗାମ ଟୁରିଷ୍ଟ ରିସର୍ଟରେ ବିଯୁକ୍ତ ୫.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ଏବଂ ଗୁଲମାର୍ଗ ସ୍କି ରିସୋର୍ଟରେ ବିଯୁକ୍ତ ୧.୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି।