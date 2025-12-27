ଆବୁଜା: ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ନାଇଜେରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରୀହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ।
Additional Security Deposit: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାକୁ ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଏକାଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଲଢୁଥିବା ନାଇଜେରିଆ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଓ ରଣନୀତିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ଅଂଶ। ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବୋକୋ ହାରାମ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଶାଖା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଲକୁରାୱା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରମୁଖ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାହେଲ ପ୍ରଦେଶ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍ପି)। ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲକୁରାୱାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ସୋକୋଟୋ ଓ କେବି ପରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ।
Fire: ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ଘର, ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆସବାବପତ୍ର...