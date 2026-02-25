ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମ, କାମନା ନୁହେଁ ବୋଲି କହି କୋର୍ଟ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଓ ପୀଡିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଅଛି। କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ, ପୀଡିତା ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପରେ, କୋର୍ଟ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଯୁବକଙ୍କ ଅପରାଧ କାମନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ଆଲୋକ ମେହେର କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଚାର ଜାରି ରଖିବା କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପରିବାରକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦେବା ନ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ଅପରାଧ କାମନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ପୀଡିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଚମ୍ପୱାଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବା ତଥା ସମନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପକ୍ଷମାନେ ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପୀଡିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଅଛି ।ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ହାଇକୋର୍ଟ ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୀଡିତା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କତାର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ୧୨ ମେ ୨୦୨୩ ରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
