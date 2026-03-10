ତେହେରାନ: ଆମେରିକା -ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇସାରିଛି। ଫଳରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ବାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ତେହେରାନର ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ର ଆଉ ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଇରାନ ମିଲିଟାରୀ ମନିଟର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଜତାବା ଖେମିନିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯଦି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ବାବ୍ ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଯାହା ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ।
ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହା ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ୟେମେନ୍ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ହର୍ଣ୍ଣରେ ଜିବୁତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌପରିବହନ ଅବରୋଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଇରାନର ଧମକ ଆସିଛି। ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନରେ ଇରାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
