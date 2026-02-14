ଗୁଆହାଟୀ: ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ରାଜପଥ-ଭିତ୍ତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସୁବିଧାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୧୬ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଜିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଶିବେ ଏନସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ୮୦% ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ବିଧାୟକ ହୀରାମଣ ଖୋସ୍କର
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ୪.୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରନୱେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଅଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ମୋରାନ ବାଇପାସ୍ ଚୀନ୍ ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଓ ମିଆଁମାର ସୀମାରୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ଏଲ୍ଏସି) ପାଖରେ ଏପରି ସୁବିଧା ରହିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହାଇୱେଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଚାବୁଆ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଏୟାରବେସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗତିଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଆକାଶରେ ୪୦ ମିନିଟ୍ର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଏୟାର ଶୋ’ରେ ରାଫେଲ, ସୁଖୋଇ-୩୦ ଏମ୍କେଆଇ , ଡୋର୍ନିୟର ଏବଂ ଏଏନ୍-୩୨ଭଳି ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ୧୬ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ରାଜପଥ ଉପରେ ସଫଳତାର ସହ ଟଚଡାଉନ୍ ଓ ଫ୍ଲାଏ-ବାଇ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜପଥରେ ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଗର୍ଜନ ଓ ଅବତରଣ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।
ମାଲବାହୀ ବିମାନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରନୱେ
ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କେବଳ ଛୋଟ ଲଢୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।ଏହା ୪୦ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବ ଓ ୭୪ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ବିମାନ ପରିବହନ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷମତା ଏହାକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିର୍ମାଣାଧିନ ମେଟ୍ରୋ ପିଲାର ଖସିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଟୋ-କାର୍, ୪ ଆହତ