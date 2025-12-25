ଢାକା: ନିହତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ଭାଇ ସରିଫ ଓମାର ହାଦି ଦେଶର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ନେତା ତଥା ଇନ୍କିଲାବ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜକ ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦି ୨୦୨୪ରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଢାକାର ଏକ ମସଜିଦରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଦ ଡେଲି ଷ୍ଟାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓମାର ହାଦି ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଢାକାର ଶାହାବାଗରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ‘ଶାହିଦି ଶପଥ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓମାର ହାଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ନେତା ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ।
ନୋବେଲ ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଓମାର ହାଦି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଗ୍ରଗତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ହାଦି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।