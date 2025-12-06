ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି | ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେବୁ |
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା: ୧୫,୮୭୩ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହି ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ ଅନେକ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବ୍ରାଜିଲ: ବ୍ରାଜିଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ୪,୯୧୯ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ। ଦେଶର ବିଶାଳ ଆକାର ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ୨,୧୮୦ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି, ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଦୂରତାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମେକ୍ସିକୋ: ମେକ୍ସିକୋରେ ମୋଟ ୧,୪୮୫ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ କାରଣ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Jaishankar on Seikh Hasina: ଭାରତରେ କେତେଦିନ ରହିବେ ଶେଖ ହସିନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର
କାନାଡା: ୧,୪୨୫ ବିମାନବନ୍ଦରର ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କାନାଡା ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଶର ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରେ।
ୟୁକେ: ୟୁକେରେ ମୋଟ ୧୦୪୩ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି | ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ ହିଥ୍ରୋ, ଗାଟୱିକ୍ ଏବଂ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରୁଷ: ୯୦୪ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ, ରୁଷ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ମସ୍କୋରୁ ସାଇବେରିଆ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Samastipur Case: ଜେଲରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦୁଇ ପିଲାର ମାଆ...
ଜର୍ମାନୀ: ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିଚ୍ ଭଳି ସହରରେ ମୋଟ ୮୩୮ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି, ଯାହା ଜର୍ମାନୀକୁ ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ବାଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିଛି |
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ୭୫୬ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି ଓ ଏହା ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Railway Add new Coaches: ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ପରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲା ରେଳବାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା
ଫ୍ରାନ୍ସ: ତାଲିକାରେ ଶେଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦଶମ ସର୍ବାଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ମୋଟ ୬୮୯ ବିମାନବନ୍ଦର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି |