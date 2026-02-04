ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ବୁଧବାର ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଗୋୟଲ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ। ତେବେ କୃଷି ସମେତ ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧୀ ଶିବିରରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶକୁ ବିକିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର କ୍ରୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ବିବାଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସମେତ ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରାଜିଲ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ୍ର ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏବେ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।