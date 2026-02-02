ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ କି? ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
ଚିକିତ୍ସା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନଥାଏ
ପ୍ରକୃତରେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର। ଭାରତରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ସମସ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ ନିୟୁତ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୯.୪ ନିୟୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ।
AIIMS ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନିରାପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା କେବଳ ମାନକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ୧୮ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ
ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଶରୀରର ନିଦ୍ରାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗବେଷଣା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅବଧ କିଶୋର ପଣ୍ଡିତ, ଶିବମ୍ ମିର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗତିବିଧି, ମନୋଭାବ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତର କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମାଗଣା, ନିରାପଦ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଘରେ ଏବଂ ସୀମିତ ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
