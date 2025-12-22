ଆଜିକାଲି ହୃଦଘାତର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହୃଦୟ ରୋଗ ଏବଂ ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ଏପରି ମାମଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଜି ସର୍ବୋପରି ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧମନୀରେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିରା ବନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ପୁନିତ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ @heartfitwithdrverma ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘରେ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଫିଟନେସ୍ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି…
ଘରେ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଜାଣିପାରିବେ?
ଡକ୍ଟର ପୁନିତ ବର୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହା ଘରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଷ୍ଟେପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଚ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ ୧୨ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
୩ ମିନିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରିବେ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସରଳ। ସମୟର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାଇମର୍ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ୨୪ଟି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ନେବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଚ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହିପରି ତିନି ମିନିଟ୍ ରେ ୭୨ଟି ପାହାଚ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
୭୨ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ କ’ଣ କରିବେ?
୭୨ଟି ପଦକ୍ଷେପ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକାଳୀନ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପଢିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୯୦ ଥର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୧୦୦ ଥର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ହାରାହାରି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୧୦୫ ଥର କମ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୫ ଥର କମ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଡାକ୍ତର ପୁନୀତ ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।
