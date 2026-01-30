ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଲା ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅଧିକ ଭିଡ଼,ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ୠତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗବେଷଣା କ’ଣ ପାଇଛି।
ଗବେଷଣା କ’ଣ କହୁଛି
ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖରାପ ଘର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିମ୍ନ ମାର୍କର ହାର ଅଧିକ ଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଗଣିତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ। ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଲ ଘରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଘର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହାରାହାରି ୧୫ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା।
ଏକ ଭଲ ଘରର ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ଏକ ଭଲ ଘର କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଘର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ବାସଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତି ସାତ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଘରେ ବାସ କରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଡିସେଣ୍ଟ ହୋମ୍ସ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମିଲେନିୟମ କୋହୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୦୦ ରୁ୨୦୦୨ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ୮୯୯୨ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଛଅଟି ପାରାମିଟର ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘରର ପ୍ରକାର, ମହଲା ସ୍ତର, ବଗିଚାର ଉପଲବ୍ଧତା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଗରମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଫଳାଫଳ କ’ଣ ହେଲା?
ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଡାଟାବେସ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ୧୧ ବର୍ଷର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରେଡ୍ ୨ ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ, ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥାନର ଅଭାବ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଘରେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
