ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଚର୍ବି ଯକୃତ ରୋଗ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ MASLD ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାୟତଃ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ପେଟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍କାନ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ହେପାଟୋଲୋଜିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ ଫୁଲିବା, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଉପର ପେଟରେ ଭାରୀ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୂଚାଇପାରେ ଯେ ଯକୃତ ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍-ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରୋଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଷ୍ଟେଟୋଟିକ୍ ଲିଭର ରୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରୋଗ ବହୁତ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପେଟ କିମ୍ବା ପାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତି।
ଗବେଷଣା କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କଲା?
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ପେଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ରୋଗୀ ପେଟର ଡାହାଣ ଉପର ଭାଗରେ ଫୁଲିବା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଯକୃତର ପାଚନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯକୃତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହୁଏ। ଏହି ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଯକୃତ ଫୁଲିପାରେ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉପର ପେଟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପେଟ ସମସ୍ୟାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଲକ୍ଷଣ
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯକୃତ ରୋଗ କେବଳ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପର ଡାହାଣ ପେଟରେ ଏକ ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଚାପ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେପରି ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଭାରୀ ଚାପି ହେଉଛି। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ। ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ପେଟ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଯକୃତ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ହଜମ ଧୀର ହୋଇଯାଏ।
ବାନ୍ତି ଏବଂ ବଦହଜମୀ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାଜା କିମ୍ବା ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ କିମ୍ବା ସିରୋସିସ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଲିଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
