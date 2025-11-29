ଧଉଳି: ଚଳିତମାସ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଦେଇପୁର(ଉତ୍ତରା) ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଭାର୍ଗବୀନଗରରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଅଭିନବ ଲୁଟ୍। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଥିବା ଏକ ସେକ୍ସ ରୢାକେଟ୍ର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଓ ଦେହଜୀବୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନାଚେନ୍, ମୁଦି ଓ ଆଇଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ତରାଜ ମାମଲା ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଧଉଳି ଥାନା ପୁଲିସ ଏହି ରୢାକେଟ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଟେର୍ ପାଇନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଳରେ ପୁଲିସ କେବଳ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ନିଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ଯୁବକ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଘଟଣା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ମେସେଜ୍ରେ ଚାଟିଂ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯୁବତୀଦ୍ବୟ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟସୌରଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ୫ ହଜାର ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବତୀଦ୍ବୟ ଫେରିବା ବେଳେ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ସତ୍ୟସୌରଭ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ରାସ୍ତାରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ବେଳେ ଯୁବତୀଦ୍ବୟଙ୍କ ସହ ୭/୮ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସତ୍ୟସୌରଭଙ୍କ ଘରକୁ ଧସେଇ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଦବୋତଲ ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭଙ୍ଗା ମଦବୋତଲକୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁସି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟସୌରଭ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନାମୁଦି, ସୁନାଚେନ୍ ଓ ଆଇଫୋନ୍ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୁ ନଥିଲା। ସତ୍ୟସୌରଭ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଗଣିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ତଥ୍ୟ ହିଁ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୁବତୀଦ୍ବୟଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ।