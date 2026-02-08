ଧଉଳି: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଓ ଆର୍ଟ ଭିଜନ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ଧଉଳି-କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଓ ଛଉନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଗୁରୁ ଅରୂପା ଲାହିରୀ ଓ ସାଥୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପରିବେଷିତ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ନୃତ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସଂପର୍କ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ପରେପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜଜିଲ୍ଲା ମିଚୁଆପଡ଼ା ଉତ୍ତରସାହି ଛଉନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହରିପଦ ମହାନ୍ତ ଓ ସାଥୀ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଛଉନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ମନର ଛଅ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଷଡ଼ରିପୁ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭାବଧାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ବର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍’ ପରେ ଶିବ ଓ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସହ ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ପଙ୍କଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଓ ଡ. ବିଜୟ ଜେନାଙ୍କ ସଂଗୀତରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା।
ଆଜି ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ନାଲ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାମ୍ଜୀ ନଟରାଜନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଚିସ୍ମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦିକା ଗୁରୁ ଡ. ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଘଟୁଆରୀ ଓ ନାଜିଆ ଆଲାମ୍ ମଞ୍ଚ ସଂଚାଳନ କରିଥିଲେ।