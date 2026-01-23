ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ‘ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୨୬’ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଛ,-ଦୁଗ୍ଧ, ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ସେଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ, ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ, ପ୍ରାଣୀପାଳକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ, ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ସାଦ୍ଦିକ ଆଲାମ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମାବେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ‘ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆଧୁନିକ ମାଛଚାଷ’, ‘ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳ ବିପ୍ଲବ-ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ’, ‘ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ବଜାର ଚାହିଦା’ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।