ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର: ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ। ବର୍ଷେ ହେଲା ୱାର୍ଡ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ରଙ୍ଗ ବି ମରା ସରିଛି। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ପାଚେରି ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗେଇପାରୁ ନାହିଁ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେନେଇ ବି ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମ୍ସି) ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ର ଜୋନାଲ୍ ଡେପୁଟି କମିସନର ମନ୍ମଥ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଲାଲ୍ ମୋହନ ଟୁଡୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ସ୍ବର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଜୋନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାମ ପାଇଁ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଭୂତକୋଠି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି।
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଓ ଡମଣା ହାଟ ନିକଟ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ନବନିର୍ମିତ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ତା ଏବେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆସର ଜମୁଛି। ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସହ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଡମଣା ହାଟକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳା, ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଗାଳିମନ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ ଜେଡିସି ଏକାଧିକ ଥର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଆଦୌ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବରଂ କେଉଁ ଆଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପରେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ନେଇ ୱାର୍ଡବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ରୁମ୍ ସମେତ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର, ସିଇଓ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସିବାକୁ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ପାଚେରି ଅଧା ହୋଇ ଅଟକି ରହିଛି। ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗେଇପାରୁ ନାହିଁ।
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଲାଲ୍ ମୋହନ ଟୁଡୁଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜେଡ୍ଡିସିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। କାମ ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ୱାର୍ଡବାସୀ ଭୟରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ ଡେପୁଟି କମିସନର ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ।