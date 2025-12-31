ମା’
କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା (କଳ୍ପାନ୍ତ)
ନ ଥାଏ ରାସ୍ତା
ନ ଥାଏ ବିକଳ୍ପ
ସମୟ ପାଂଶୁଳ
ସମୟ ହିଁ ଉଲୁଡୁକୁ ଉଲୁଡୁକୁ
ଯିଏ ପାର୍ପିକ
ଶୋଇବାର ସ୍ଥାନ ଗଛମୂଳ
ବସିବାର ସ୍ଥାନ ବିଛୁଆତି ବଣ!
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Neglected: ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା, ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା
କେବେ ସରିବ
ପୋଖତି-ବୈରାଗ୍ୟ।
କେବେ?
ଘଡ଼ିଆଳ ସହ
ନିର୍ଜନ ନଈପଠାରେ
ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ
‘‘ମା’ ଲୋ’’ ବାହାରିପଡ଼େ ପାଟିରୁ
ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି
ଏତେ ମମତା ଥାଏ ଯେ
ଖାଦକ ଓ ଖାଦ୍ୟ
ଫେରନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ
ଯେ ଯାହା ବାଟରେ,
ମା’ ନ କାନ୍ଦୁ ବୋଲି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Srimandir 2026 Calendar: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ: ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିକ୍ରି… ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ?
ମା’ ତ ପାବନଧ୍ବନି
ପାତ୍ରତାର ତୁଳନା କାହିଁ?