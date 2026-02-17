ଦିନେ 

ଗୀତା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର

ଅପେକ୍ଷା କର,
ଦିନେ ମୁଁ-
ମଶାଣି ଭିତରୁ ଧାଇଁ ଆସିବି ପଚାରିବାକୁ 
ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ 
ମୋ ସାଥୀ, ମୋ ହୁକୁମକର୍ତ୍ତା 
ବାହୁରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି 
ବଳିଷ୍ଠ ମାଂସପେଶୀ 
ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁରୁଷବର୍ଗ 
ମୋ ପାଇଁ କିଏ କ’ଣ କରିଛ?
ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ ପୋତି ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି 
ମୋତେ ବାଉଁଶରାଣୀ କରି 
ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲ।
ମୁଁ 
ଏପାଖରୁ ସେପାଖ 
ସେପାଖରୁ ଏପାଖ ଦୌଡୁଥିଲି 
ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର 
ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲି।
ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ 
ମୁଁ ନାଚୁଛି 
ଖେଳ ଦେଖାଉଛି।

କେହି କ’ଣ ମୋ ମୁହଁ, ମୋ ଚେହେରା
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସହାୟତା ପ୍ରତି
ନଜର ଦେଇଥିଲେ? 
ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ଭିତରୁ 
ସେମାନଙ୍କ ଆଖି କ’ଣ ଖୋଜିବୁଲୁଥିଲା!
ସଉଦା ଉପରେ ସଉଦା ଚାଲିଥାଏ 
ତଳେ ବିଛା ହେଇଥିବା କପଡ଼ା ଉପରେ 
ଠନ୍-ଠନ୍ ମୁଦ୍ରାର ଶବ୍ଦ!
ମୁଁ କୋଉଠୁ ଶୁଣିପାରିବି?

ଜୋର୍‌-ଜୋର୍‌ ଢୋଲ ବାଜି ଚାଲୁଥାଏ,
ଆଉ ମୁଁ 
ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 
ଦୌଡୁଥାଏ 
ଏପାଖରୁ ସେପାଖ 
ସେପାଖରୁ ଏ ପାଖ।

