ତୁମେ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଜାପତି
ଅବିନାଶ ସାହୁ
ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ
ସେଠି ଫୁଲ ନାହିଁ
ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ ତ
ନାହିଁ ପ୍ରଜାପତି
ଯେଉଁଠି ବଉଦ ନାହିଁ
ସେଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ
ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ
ନାହିଁ ବାସ୍ନା, ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
ଆକାଶ ଅଛି ତ
ମାଟି ବି ଅଛି
ଆଉ ମାଟି ଥିଲେ
ତା’ ଭିତରେ ଜୀବନ ବି
ଗୁଞ୍ଜିଗାଞ୍ଜି ହେଇ, ଚୁପ୍ଚାପ୍
ସେଇ ଜୀବନ କେବେ ଗଛ ହେଇ ହସେ
ତ କେବେ ଫୁଲ ହେଇ ବାସେ
ଗଛ ନାହିଁ ତ ଫୁଲ ନାହିଁ
ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ପ୍ରଜାପତି
ପ୍ରଜାପତି ନଥିଲେ ପ୍ରେମ କାହିଁ!
ଆଉ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ
ନା ତୁମେ ଅଛ
ନା ମୁଁ ଅଛି
ଠିକ୍ ନା?