ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଲଗେରିଆର ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବାଲକାନର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ୮୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ, ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶର ରୂପ ନେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶୀତରେ ହାତଗୋଡ଼ କୋଲ ମାରିଲା: ରାଜ୍ୟର ୧୬ ସହର ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ, ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ୩.୫ ଡିଗ୍ରି, ଭୁବନେଶ୍ବର ୧୩ ଡିଗ୍ରି
ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସୀମିତ ସୀମା ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ପାଗ ପୃଥିବୀର ଭୂମି ପୃଷ୍ଠର ୭-୮% ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭାଙ୍ଗା ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ, ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବଡ଼, ରହସ୍ୟମୟ ମହାକାଶ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାହ୍ୟଜୀବ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସଂସଦରେ ବସି ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି ଟିଏମସି ସାଂସଦ: ଅନୁରାଗ ଠାକୁର