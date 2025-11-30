ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଭୂପିନ୍ଦର୍ ସିଂହ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ, ତା’ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ସେ ବି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡିରେ ଅଣଦେଖା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟପାରରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିବା ଭୂପିନ୍ଦର୍ ସଂପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତକରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡିର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭୂତି ପତି
ସଂକ୍ଷେପରେ ଭୂପିନ୍ଦର୍
୧୯୫୧ ମସିହା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଭୂପିନ୍ଦର୍ ସିଂହ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୂପିନ୍ଦର୍ଙ୍କ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କାକା ଉଜାଗର୍ ସିଂହ ଗିଲ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ। ବଡ଼ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପ୍ରଥମ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର ୧୬ବର୍ଷ ବୟସରେ ୧୯୬୭ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଯୁବସମାଜ ଗଠନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଯେଉଁଠି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ୧୩ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଅନୁନ୍ନତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଯୁବସମାଜ ଘୋର ବିରୋଧକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ୧୯୭୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ କେହି କୌଣସି ପଦକ ଲାଭକରି ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ୧୪ଶ ଜାତୀୟ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୪୦୦ ଓ ୮୦୦ ମିଟର୍ ଦୌଡ଼ରେ ଭୂପିନ୍ଦର୍ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିଣି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ସମର୍ପଣ’ରେ ସେ ପୁଲିସ କମିସନର୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୭୩-୭୪ରେ ସେ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଭାବେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପେର ୧୯୭୭େର କେସିଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବହୁବାର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୯୫ରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୨୦୦୯ରେ ନର୍ଲା ବିଧାନସଭାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିବା ଭୂପିନ୍ଦର୍ ୨୦୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୩ରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୬ ଦୁଇବର୍ଷ ତିନିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ୨୦୧୯ରେ ସେ ନର୍ଲାରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
୧୯୭୬ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି ହେଉ ବା କଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ରହିଯାଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ନେଇ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ବ ରଖେ?
ଯାହାହେଉ, ଆପଣ ଏତେ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ସଭା ମୋତେ ବିଭୋର କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୋ ନଁା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜପରିବାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଦଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜା ମୋତେ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତିହୋଇ ରହିଗଲା। ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ବ ସମୟରେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ ଚିତାଭସ୍ମ ନେଇ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ପରମ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେହିପରି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନଖଥିବା ଫରୁଆ ନେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ୍ ଯିବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲି।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାରପତ୍ରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗା ନଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବତ୍ର ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେଡି କ’ଣ ବିିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି?
ଏହା ବିଜେଡିର ପରାଜୟର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ- ଯାହାଙ୍କ ନଁା’ରେ ଦଳ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର୍ରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ନ ରହିବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯଦି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ ଓ ନବୀନ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ସତ ହେଲା।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡି ଉପର ମହଲର କୋପଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ଜନମତକୁ ଗୁରୁତ୍ବଦିଏ। ନର ମୁଖେ ନାରାୟଣ- ଏ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତା ମନେରଖିବା ଜରୁରି। ନେତା ଜନତାଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା’ ନହେଲେ ନେତା ବୁଡ଼ିଯିବ। ନେତା ବୁଡ଼ିଲେ ଦଳ ବୁଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ସେହି ନେତାକୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଜେଡିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ।
ବିଜେଡି ଆଉ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଏହା କ’ଣ ସତ?
୨୦୨୪ରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନବାବୁ ନିଜ ହାତରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ‘ବେଷ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍’ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନବାବୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଶେଷ କଥା ରହୁନାହିଁ। ଦଳର ନେତା କହିଲେ- ୱାକଫ୍ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ରେ ବିଜେଡିର ୱାକ୍ ଓଭର୍ ସଂସଦର ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନବୀନବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି?
ସତରେ କ’ଣ ବିଜେଡି ନେତା ତେଲମାରି ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ଅଭିଯୋଗ କ’ଣ ଠିକ୍?
‘ତେଲମରା’ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଜେଡି କେତେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସାଂସଦ ରୂପେ ପଠାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନବୀନବାବୁ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍, କିଏ ଦାୟୀ?
ମୁଁ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଓ ରହିବି। ମୁଁ କେବେ ଅଣଦେଖା ହେବା କଥା ଭାବେନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଇ ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଂସଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋଦ୍ ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗୁଲାମ୍ନବୀ ଆଜାଦ୍ ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ଗୃହରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭୈରବର କ’ଣ ଭୁଲ୍ ରହିଛି? ସେ କ’ଣ ମନଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଦଳର ସଭାପତି ଦେଇଛନ୍ତି?
ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ବ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା କ’ଣ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେବ?
ବିଜେଡିରେ କ’ଣ ପଦବି ଖାଲି ଅଛି ନା, ନବୀନବାବୁ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଛୁ- ଆମର ଏକମାତ୍ର ନେତା ନବୀନବାବୁ। ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଜେଡିରେ ନୂଆଲୋକ। ବିଜେଡି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ନେତା କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ, ଯଦି ନବୀନବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
