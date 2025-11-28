ଆପଣ କେବେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଉ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଟିପ୍ସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଶକ୍ତି
ବାରମ୍ବାର ବହି ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ।
ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମର ବହି ନଦେଖି ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାପରେ ତୁମର ବହି ବନ୍ଦ କର, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଏବଂ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ
ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଛେେ୍ଯା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଥରକରେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ନୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ।
ଶୋଇବା ସମୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ନିଦ ତୁମର ସ୍ମୃତିକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇଥାଅ, ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ସଂଗଠିତ କରେ।ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ମନକୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଚିତ।
ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ ପାଠକୁ କିପରି ମନେ ରଖି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
