ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ ଅବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଫୁଲ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଓ ପାଖୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଙ୍ଗିନ୍ କରିଦିଏ। ମାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ମହନୀୟତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ମଉଳିଯାଏ ଏବଂ ପରଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାର ସୃଜନଶୀଳ ଉପାୟ ଅଛି। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ମୃତିକୁ ଅମର କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସତେଜ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବେ।
ଫୁଲକୁ ନେଇ ନୂଆ କଳ୍ପନା
କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଚଞ୍ଚଲ ପୁରବିଆ ଜାନୁଆରି ୭ ତାରିଖରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ କ’ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୋଲାପ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଞ୍ଚଲ ଧଳା ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଏକ ଶାଢ଼ି ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଫୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫୁଲର ରଙ୍ଗକୁ କପଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଇକୋ-ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ।
ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ’ଣ ଥିଲା?
ଚଞ୍ଚଲ ଇକୋ-ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ତିଆରି କଲେ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଧଳା ଶାଢ଼ି ବିଛାଇଲେ। ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଜାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ପେରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,
- ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କପଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମୁଁ କପା ଶାଢ଼ିକୁ ଫିଟକିରି କ୍ୟୁବ୍ସ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲି।
- ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା କପଡ଼ାକୁ ଫୁଲର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ଏହା ପରେ ମୁଁ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା ରଖିଲି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ବିଛାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଅଂଶ।
- ଏହାପରେ କପଡାକୁ ମୋଡ଼ିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଠିକୁ ସୂତା ସହିତ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଲି, ଯେପରି କିଛି ଘୁଞ୍ଚି ନ ଯାଏ।
- ତା’ପରେ ମୁଁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଅତି କମରେ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠିକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କଲି।
- ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ିକୁ ଡାଇ ଫିକ୍ସରରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲି।
- ଏହା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲି।
ସେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚରଖ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶାଢ଼ିକୁ ଟିକେ କଠିନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ, ଚଞ୍ଚଲ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହା କପାକୁ ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ସୁବେତ୍ସା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥିଲା।
