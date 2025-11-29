ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ୧,୮୩,୨୧୬ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ଥିବାବେଳେ ‘ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା’ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬୦,୭୨୯ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲା ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ୯ମ ଓ ଏକାଦଶ େଶ୍ରଣୀରେ ଅଧିକ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ମାଧୋସିଂହ ହାତପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୦ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏମ୍-ପୋଷଣରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି।
ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଓ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆଲୋଚନାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତାରେ ୩୨୯ ଜଣ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଥିବାବେଳେ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ୨୦ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ନାଳ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କୋଠାବାଡ଼ି କଲେ ବି ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ କମାଯାଇପାରୁନି। ମନଇଚ୍ଛା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆନଯିବା ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ର ବଡ଼ କାରଣ? ଅଶୋକ ଦାସ କହିଥିଲେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ତେଣୁ ପିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି।
Sriprakash Jaiswal dies : ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପରଲୋକ
ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି
ଏତେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ କହୁଛ, କାହିଁକି ହେଉଛି କାରଣ ଖୋଜୁନ: ପ୍ରମିଳା
ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆନଯିବା ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ର ବଡ଼ କାରଣ: ରଣେନ୍ଦ୍ର
Neglect: ୭ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ନିର୍ମାଣ କଲେ କାଠ ପୋଲ
ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ, ଏତେ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର କାରଣ କାହିଁକି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ କାହିଁକି କରାଯାଉନି? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭିଯାନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ୟୁନିଫର୍ମ, ବହି ଦେଉଛୁ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ନଥିବାରୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲ କରିବା ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଆମକୁ ୭୬୨ଟି ପିଏମ୍-ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ମିଳିଛି। ୨୦ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ଗତ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା େସଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସୁପାରିସ କଲେ ତା’ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆଉ ୪ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ୧୫୦୦ଜଣ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।