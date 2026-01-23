ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ ଦିଗରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ(ଆରପିଏଫ୍) ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବଟ୍ ‘ଏଏସ୍ସି ଅର୍ଜୁନ’ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବରିଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ ଏକେ ଦୁବେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ ଆଲୋକ ବୋହରା, ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ଲଳିତ ବୋହରା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆରପିଏଫ୍ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଦାରଖ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହି ରୋବଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁହଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ(ଏଫ୍ଆରଏସ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ରୋବଟ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏଲ୍ଓଟି-ସକ୍ଷମ ଆଲର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବ, ଯାହାକି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭିଡ଼ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପିକ୍ ଆୱାରରେ ସକ୍ରିୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। ରୋବଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୂଚନା ଘୋଷଣା ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ନାଭିଗେସନକୁ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହାକି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ‘ଏଏସ୍ସି ଅର୍ଜୁନ’ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ସୂଚନା
ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆରପିଏଫ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅଗ୍ନି ଓ ଧୂଆଁ ଚିହ୍ନଟ ସହ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆରପିଏଫ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହିତ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଆଇଓଟି ସଂଯୋଗ, ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୁକ୍ତ ଆଲୋକ ବୋହରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଏଏସ୍ସି ଅର୍ଜୁନ’ର ପ୍ରଚଳନ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।