ପୁରୁଣାକଟକ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗଭୀର ଖାଇ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପୋଲ ଉପରେ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ (ଟନେଲ୍) ସହ କରଞ୍ଜକଟା ଓ ତିଲକୂପ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଭାୟାଡକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଠିକା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜୋର୍ସୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୈବ ବିବିଧତା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରେଳପଥ ପାଇଁ ୪ଟି ବଡ଼ ଟନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଟନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତ ଟନେଲ୍ର ଉଭୟ ପଟକୁ ବାଟ ଫିଟିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କରଞ୍ଜକଟାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଭାୟାଡକ୍ଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୧ କିମି ୨ ଶହ ମିଟର ଓ ତିଲକୂପ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଭାୟାଡକ୍ଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୬ ଶହ ମିଟର ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ ୪୬ଟି ପିଲର୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ୨୦ଟି ପିଲର ରହିଛି।
ପିଲର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ଫୁଟ ହେବ। କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଠିକା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରୀ ଚାପ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଭାୟାଡକ୍ଟ ନିର୍ମାଣର ସଫଳତାକୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଯାହାକି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରେଳ ଗଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରକାଶଥାଉକି, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବୌଦ୍ଧଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପୁରୁଣାକଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପୁରୁଣାକଟକରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଟନେଲ୍ ଓ ଭାୟାଡକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ରେଳପଥ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରେଳ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ।