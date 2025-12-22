ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିସନ୍ (ଗ୍ରାମୀଣ) (ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି) ବିଲ୍, ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜଭୁତ କରିବ।
Road Accident: ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ... ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ରହିବ
ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିସନ୍ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପାରିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆଇନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏ) ୨୦୦୫କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
Asia Cup : ପୁଣି ହଟହଟା ହେଲେ ଏସିସି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି, ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନାକଲା U-19 ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଏହି ଆଇନ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତିର ଏକ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଆୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କରି ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ସ୍ଥିର ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ।
ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ନିଯୁକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ ୧୨୫ ଦିନର ମଜୁରି ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯଦି ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଣକୁଶଳୀ ହସ୍ତକୃତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି। (ଧାରା ୫(୧)
ପୂର୍ବ ୧୦୦ ଦିନର ଅଧିକାର ଉପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆୟ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଜାତୀୟ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ।
କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସର୍ବାଧିକ ବୁଣା ଏବଂ ଅମଳ ଋତୁରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ଅବଧି ସୂଚିତ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। (ଧାରା ୬)
ସମୟକାଳୀନ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ
ଏହି ଆଇନ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଯୁକ୍ତି
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅତି ତୀବ୍ର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ।
ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସଂରଚନା
ଏହି ଆଇନକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
ଖର୍ଚ୍ଚ-ବଣ୍ଟନ ଢାଞ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ୬୦:୪୦, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୯୦:୧୦ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବିନା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି ସୁବିଧା।
ନିୟମ (ଧାରା ୪(୫) ଏବଂ ୨୨(୪)ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟୱାରି ଆବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି
ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବଳ ଉନ୍ନତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଲିମ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ।