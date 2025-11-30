ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ରାତି ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। ତଥାପି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ୧୦.୨ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୦.୪ ଡିଗ୍ରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦.୮ ଡିଗ୍ରି ଓ ରାଉରକେଲାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଦ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଦ୍ବୈତନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କଟକର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରିରୁ ୧୬ ଡିଗ୍ରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ୩ ଡିଗ୍ରି ଯାଏଁ ବଢ଼ି ୧୭.୨ ଡିଗ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ବୈତନଗର କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଶୀତ ଉଭେଇଯିବ। ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳରେ ପାରଦ ସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ଧୀରେଧୀରେ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିବ।
