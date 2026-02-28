ଘୁ.ଉଦୟଗିରି: କନ୍ଧମାଳଜିଲ୍ଲା ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍ କତିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରିଶିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଉପରେ ଆଜି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ୯ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ରୋଷେୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗଛ ହଠାତ୍ ଘର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ କାଟି ହଟାଇଥିଲେ।