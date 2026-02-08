ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାରଦସ୍ତର ଆଖିଦୃଶିଆ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ପାରଦ ପାଖାପାଖି ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରି ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ପାଖାପାଖି ୬ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ୭ଟି ସହରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ସ୍ତର ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ୫.୬ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ‌ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ୭.୬ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରି, ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରି, କିରେଇରେ ୯.୭ ଡିଗ୍ରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ପାରଦ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ବୈତନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପାରଦସ୍ତର ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି। କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୬.୪ ଡିଗ୍ରି ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୭.୭ ଡିଗ୍ରି ରହିଛି। 

ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ରୁ ୫ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହୁଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ଓ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହିଭଳି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟମଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ଡିଗ୍ରି ରହିପାରେ।

