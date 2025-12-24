ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଚାରି ଦିନର ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁଣି ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଗତକିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରି ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍‌ ଏହା ଖସି ୧୧.୯ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ କଟକର ରାତି ପାରଦ ୧୨.୪ ଡିଗ୍ରିକୁ ଖସିଛି। କେବଳ ରାତି ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା  ୨୬.୭ ଡିଗ୍ରି ଓ କଟକର ୨୫ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କୋରାପୁଟଠାରେ ୬.୩ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୬.୭ ଡିଗ୍ରି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୭ ଡିଗ୍ରି, ଘୁ, ଉଦୟଗିରିରେ ୭.୪ ଡିଗ୍ରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮ ଡିଗ୍ରି, ଫୁଲବାଣୀରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ପାରଦ ସ୍ତର ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପାଗ ଜାରି ରହିବ।

