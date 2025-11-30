Bauxite can boost Odisha's growth: ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନର କଞ୍ଚାମାଲ ବକ୍ସାଇଟ୍। ଭାରତର ମୋଟ ବକ୍ସାଇଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣର ୫୯% ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଚାହିଦା ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି।
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାର ଜାତୀୟ ଯୋଜନାର ଆଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ବିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଶିବ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି । ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହାର ନୀତିକୁ ସୁଗମ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରି ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏଥିସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଲୁମିନିୟମ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
