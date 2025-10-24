ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗକୁ ବାହା ବଜାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଶଛୁଆଁ ପାଲଟିଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ତୁଳନାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଏସୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହ୍ରାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିଅନ୍ ଏବଂ ଜୁଏଲାରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁଳନାରେ ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୨୧,୫୧୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୩ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୮୦୦ ଟଙ୍କେ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ଦର ୧,୨୦୦,୮୬୦ ରହିଛି।
ତେବେ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୧,୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧, ୧୧, ୩୧୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୯୧,୧୩୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୭୧, ୦୮୮ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ତୁଳନାରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ରୁପା ମଧ୍ୟ ୪,୧୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ସୁନା ପରି, ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ୪,୪୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୫୧,୪୧୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ୧,୪୭, ୦୩୩କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ଏମ୍ସିଏକ୍ସ (ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ)ରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨,୧୬୯ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୨୧,୯୩୫ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ୧,୨୪,୧୦୪ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ରୁପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨,୭୦୮ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
