ମୁମ୍ବାଇ: ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଅବତାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ, ‘ଅବତାର ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆସ୍‌’, ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଧୁରନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଗତ ୧୪ ଦିନ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି। ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଲେକ୍ସନ ସହିତ ଇତିହାସ ରଚିଛି। 
ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ରବାର କେଉଁଟି ଜିତିପାରିବ?

ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି?

 ଅବତାର 

ଫାୟାର ଏବଂ ଆସ୍‌ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ରିମ ବିକ୍ରୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଅବତାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମର ଆୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାକନିଲ୍‌କଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “Avatar: Fire and Ash” ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୩.୩ ମିଲିୟନ ଆୟ କରିଛି। ତଥାପି, ରାତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାତି ୧୦.୩୦ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତଥାପି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୃଢ଼ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୩୦-୩୫ ମିଲିୟନ ଆୟ କରିପାରେ।

ଧୁରନ୍ଧର

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତିଦିନ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ୪୬୦.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଥିବା ‘ଧୁରନ୍ଧର’କୁ ଏବେ ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ‘ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍’ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

