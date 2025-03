ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚହଲ ଏବଂ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଏହି ଦମ୍ପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଧନଶ୍ରୀ ଏବଂ ଚହଲ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର, ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚହଲ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ୨ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଝାମଣାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଚହଲ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ବାକି ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି।

